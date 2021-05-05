هجوم مسلح يستهدف آبار نفط شمال العراق

هاجم مسلحون، صباح اليوم الأربعاء، آبار نفط فى حقل بشمال العراق، حسبما أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصادر أمنية عراقية.

وأوضحت المصادر الأمنية العراقية، أن عمليات الإنتاج لم تتأثر.

وفي وقت سابق، قامت عناصر تنظيم داعش بتفجير أحد آبار النفط ضمن حقل باى حسن النفطي، بالقرب من قضاء الدبس، شمال غربي محافظة كركوك (250 كيلومتر شمالى بغداد).