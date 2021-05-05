مؤلفة مسلسل "خلي بالك من زيزي" لـ"الفجر الفني" : كنا نقصد عرض مصطلح "يا فلاحة" لهذا السبب



وأستكملت منى حديثها قائلة :" عندما قررنا أن نعرض قضية التنمر ، كان يجب أن نعرض الأشياء السلبية بها، حتى نقوم بمواجهتها ومنقاشتها، لنجعل الناس ترى إلى أي مدى يؤثر التنمر في نفس الآخر بالسوء، ويتسبب أيضاً في جعل تحلي الأشخاص بالعنف وبالأخص الذين يعانوا من ADHD "مشكلة التحكم في أعصابهم" .







وفي نهاية حديثهما قالوا :" ستشهد الحلقات القادمة تغير كبير في نفس "عطيات" ، ستفتخر بذاتها، بكونها، لم تكن هذه الكلمة عقبة في حياتها، تتباهى بأصلها" .



يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة كلاً من أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.

كشف مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" ، الكاتب مجدي أمين، الكاتبة منى الشيمي عن سبب عرضهم لمصطلح "يا فلاحة" في المسلسل.وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني " قالوا :" كنا نقصد عرض مصلطلح "يا فلاحة" لكي نصل رسالة للجميع أن هذه الكلمة ليست سيئة، فكنا نسلط الضوء على قضية التنمر أيضاً" .