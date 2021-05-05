تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة والثلاثين.

زوار الفجر الرياضي نستعرض لكم ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الإسبوع ال35 من الدوري والمقرر له السبت الخامس من مايو الجاري.





حسم نادي إنتر ميلان لقبه التاسع عشر بالدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد تعادل أتالانتا أمام مضيفه ساسوولو بهدف لمثله، ليضع حدا لهيمنة يوفنتوس التي استمرت تسع سنوات.





واستمر ميلان في فرض سيطرته على المركز الثاني بعد تغلبه على بينفينتو بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو معقل الروسونيري.





واستطاع يوفنتوس خطف ثلاث نقاط ثمينة من ملعب أودينيزي بعد تغلبه عليه بهدفين لهدف، في المباراة التي شهدت تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله لهدفين السيدة العجوز لينتعش بذلك آمال المدرب الإيطالي اندريا بيرلو في حجز مقعد مؤهل للأبطال الموسم المقبل.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:

1 – إنتر ميلان – 82 نقطة

2 – ميلان – 69 نقطة

3 – أتالانتا – 68 نقطة

4 – نابولي – 66 نقطة

5 – يوفينتوس – 66 نقطة

6 – لاتسيو – 61 نقطة

7 – روما – 55 نقطة

8 – ساسولو – 52 نقطة

9 – هيلاس فيرونا – 42 نقطة

10 – سامبدوريا – 42 نقطة

11 – أودينيزي – 39 نقطة

12 – بولونيا – 38 نقطة

13 – جنوى – 36 نقطة

14 – فيورنتينا – 34 نقطة

15 – سبيزيا – 34 نقطة

16 – تورينو – 31 نقطة

17 – كالياري – 30 نقطة

18 – بينفينتو – 30 نقطة

19 – بارما – 20 نقطة

20 – كروتوني – 18 نقطة