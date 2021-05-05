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مجموعة من مشجعي توتنهام ينقلبون على رئيس النادي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:41 ص
بوابة الفجر
وكالات
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رفضت مجموعة "توتنهام هوتسبر سابورترز تراست" الخاصة بمشجعي النادي، عقد اجتماع مع دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، في أعقاب الضجة التي أثارها الإعلان عن خطط إطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى "دوري السوبر الأوروبي"، وكررت مناداتها باستقالة مجلس إدارة النادي.

وكان توتنهام واحداً من الأندية الإنجليزية الستة ضمن قائمة الأندية التي أعلنت عن خطط إطلاق دوري السوبر الأوروبي، لكن سرعان ما اضطر للانسحاب خلال 48 ساعة بعد رد الفعل الحاد من جانب الجماهير والسياسيين.

وأبدى أكثر من 90 % من أعضاء مجموعة "توتنهام هوتسبر سابورترز تراست" في أبريل (نيسان) الماضي، تأييدهم لمطالبة المجلس التنفيذي للنادي بالاستقالة إثر مشاركة توتنهام في بيان دوري السوبر الأوروبي، كما خططت المجموعة للتعبير عن الاحتجاج خلال آخر مباراة للفريق على ملعبه هذا الموسم، والمقررة أمام أستون فيلا في 19 مايو (أيار) الجاري.

وكانت مجموعة "سبيريت أوف شانكلي" لمشجعي ليفربول استغلت الفرصة للاجتماع مع مجلس إدارة النادي، لكن مجموعة مشجعي توتنهام رفضت الاجتماع مع ليفي في الوقت الحالي.

وذكر بيان لمجموعة مشجعي توتنهام نشرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الثلاثاء: "بينما نواصل العمل مع موظفي النادي لضمان مراعاة مصالح المشجعين في أمور منها التذاكر وعودة الجماهير إلى الإستادات، ليس هناك أي اتصال مع مجلس إدارة النادي".

وأضافت أن دانييل ليفي، الشريك في ملكية النادي، عرض عقد اجتماع بين المجموعة ومجلس الإدارة، لكن المجموعة رفضت.

وتابعت المجموعة في البيان: "نرغب في الاجتماع مع ملاك النادي وأن نحدد بشكل واضح الأسس لأي اجتماع قبل انعقاده".

وأعدت المجموعة خطة من ست نقاط تأمل في تطبيقها من أجل قيادة النادي إلى "حقبة جديدة".

وتتضمن الخطة تغيير المجلس التنفيذي الحالي، كطريقة لإبعاد النادي عن قضية دوري السوبر الأوروبي، وأن يدفع المجلس الحالي أي غرامات ناتجة عن المشاركة في خطط تلك البطولة المنفصلة، وأن يلتزم النادي بمشاورة المشجعين في أي قضايا لا تتعلق بكرة القدم وإعادة الهيكلة فيما يتعلق بملكية الأسهم بحيث يجرى السماح بالاستثمار الخارجي.

وأضاف البيان: "يجب أن نفعل ما هو أكثر من التعبير عن المعارضة للمجلس الحالي والملاك. هذه الخطة المكونة من ست نقاط تمنح مشجعي توتنهام شيئاً يمكن الاتحاد خلفه وتمنحهم هدفاً واضحاً. هي تقدم حلول يمكن تحقيقها".

وتابع البيان: "ندعو ملاك النادي للاجتماع معنا لتطبيق خطة النقاط الست. نعتقد أن إجراء هذه التغييرات بنجاح سيمكننا من تأمين مستقبل النادي واللعبة بالشكل الذي نود جميعا رؤيته".

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مشجعي توتنهام ينقلبون على رئيس النادي مجموعة من مشجعي توتنهام

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