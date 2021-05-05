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فيلاس-بواش ينتقل إلى عالم الراليات

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
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انتقل مدرب أولمبيك مرسيليا وتشيلسي السابق أندريه فيلاس-بواش، إلى عالم الراليات، حيث يخوض المدرب البرتغالي البالغ من العمر 43 عاماً، سباقه الأول في بطولة العالم في البرتغال في وقت لاحق هذا الشهر.

وسيقود فيلاس-بواش سيارة من طراز سيتروين سي3 في المستوى الثالث من بطولة العالم للراليات.

ولا يعمل المدرب البرتغالي منذ بداية مارس (آذار)، عندما أقيل من تدريب مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

ولدى فيلاس-بواش خبرة سابقة في رياضة المحركات وتعرض لحادث في رالي دكار عام 2018.

ويقام رالي البرتغال، وهو الجولة الرابعة ببطولة العالم، في الفترة من 20-23 مايو (أيار).

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