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شارون ستون تدعم ريبيل ويلسون في محنتها بالسعي للإنجاب

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:45 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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شارون ستون تدعم ريبيل ويلسون في محنتها بالسعي للإنجاب

عبرت النجمة ريبيل ويسلون عن أنها تعاني من ضعف الخصوبة وتسعى منذ فترة طويلة للإنجاب بشكل طبيعي دون أن تنجح في ذلك.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، وجهت ريبيل رسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، لكافة النساء اللائي يعانون من هذا الأمر وقالت لهم أنها تشعر بمعاناتهم.

ومن جانبها، قدمت النجمة الكبيرة شارون ستون الدعم لريبيل، وقالت لها أنها تشعر بما تمر به لأنها عايشتها بنفسها.

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