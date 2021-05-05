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الهند تسجل 3780 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:46 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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بلغ عدد الوفيات اليومية بسبب كورونا في الهند، 3780 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد يوم من تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا حاجز 20 مليون إصابة.

 

وأصدرت وزارة الصحة الهندية، بيانًا قالت فيه: "تم تسجيل 382315 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، كما تم تسجيل 3780 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

 

وكانت الهند أصبحت ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.

 

وأوضح خبراء في مجال الطب، أن الأعداد الحقيقية في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان (1.35 مليار نسمة)، قد تكون أعلى من الحصيلة الرسمية بخمسة أو عشرة أضعاف.

 


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