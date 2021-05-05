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سابالينكا تقصي بيغولا في أقل من ساعة وتبلغ ربع نهائي مدريد للتنس

الأربعاء 05/مايو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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استغرقت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا 54 دقيقة لتصل إلى ربع نهائي بطولة موتوا مدريد المفتوحة للتنس بفوزها الواضح على الأمريكية جيسيكا بيجولا بواقع (6-1 و6-2).

 وسجلت اللاعبة المنحدرة من مينسك والمصنفة رقم 7 عالمياً والفائزة هذا العام في بطولة أبوظبي والمتأهلة إلى نهائي شتوتغارت، أفضل أداء لها في ظهورها الثالث في بطولة مدريد، حيث لم تتجاوز سابقاً مطلقاً الدور الأول.

 ولم تجد سابالينكا أي مقاومة من جانب بيغولا التي تغلبت عليها للمرة الثانية في ثلاث مباريات جمعت بينهما.

 وستواجه البيلاروسية في ربع النهائي البلجيكية إليز ميرتنز التي تغلبت على الرومانية سيمونا هاليب بواقع 4-6 و7-5 و7-5.


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