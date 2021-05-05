إيهاب توفيق يطرح أغنيتين في عيد الفطر المقبل







يستعد الفنان إيهاب توفيق لطرح أغنيتين جديدتين ينتميان للون الرومانسي، وذلك على طريقة الفيديو كليب، وتحمل الأغنية الأولى اسم "باشا"، والثانية هي "انت اختيار".



وفي سياق آخر، حل الفنان إيهاب توفيق مؤخرًا ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" بموسمه الخامس الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي.



وتحدث إيهاب توفيق خلال حواره عن العديد من الجوانب الشخصية والفنية، منها اللحظات الأليمة التي مر بها في العام الماضي عندما توفى والده إثر حريق نشب في منزله، وعن رأيه في لون المهرجانات، وموقفه من الفنانة شيرين عبد الوهاب، والهضبة عمرو دياب، وغيرهم من الفنانين الذي على خلاف معهم بالفترة الماضية.