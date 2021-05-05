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قرار جديد من يويفا بشأن كأس أمم أوروبا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
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أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه قرر زيادة حجم قوائم المنتخبات الوطنية في بطولة أوروبا 2020 المقررة هذا العام من 23 إلى 26 لاعباً.

وقرر "يويفا" تغيير اللوائح من أجل تخفيف الحمل على المنتخبات التي تخشى من غياب بعض اللاعبين بسبب جائحة كوفيد-19.

وستقام البطولة المؤجلة من العام الماضي في الفترة من 11 يونيو (حزيران) إلى 11 يوليو (تموز) 2021.

لكن تشكيلة يوم المباراة ستبقى 23 لاعباً التزاماً بقواعد المجلس الدولي للعبة المخول بسن قوانينها والتي تنص على وجود 12 بديلاً على أقصى تقدير من بينهم ثلاثة حراس مرمى.

وأكد اليويفا الشهر الماضي أن الفرق سيسمح لها بإجراء خمسة تغييرات في كل مباراة ببطولة أوروبا.

وقال بيان لـ"يويفا" "وافقت اللجنة التنفيذية لليويفا اليوم على قواعد خاصة لنهائيات بطولة أوروبا 2020 من أجل ضمان السلاسة والاستمرار في البطولة في ضوء جائحة كوفيد-19.

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