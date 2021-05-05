المكسيك تسجل 3064 إصابة جديدة و395 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في المكسيك، ثلاثة آلاف و64 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما تم رصد 395 حالة وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب بيانات وزارة الصحة المكسيكية، ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، إلى مليونين 352 ألفًا و964، فيما وصل إجمالى الوفيات 217 ألفًا و740 حالة.

وقد بلغ إجمالى اللقاحات المتلقاة 17 مليون جرعة، من أصل 22.6 مليون جرعة تسلمتها البلاد، ووفقًا لوكالة "رويترز".