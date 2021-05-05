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إفطار جماعي لمدربي الكاراتيه بالإسكندرية لدعم المصيلحي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:14 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استجاب محمد المصيلحي المرشح المحتمل لرئاسة الإتحاد المصري للكاراتيه لدعوة بعض مدربي الكاراتيه بالإسكندرية علي حفل الإفطار الرمضاني.

  حضر حفل الإفطار الذي أقامة بعض مدربي الكاراتيه بالإسكندرية علي شرف الكابتن محمد المصيلحي المرشح المحتمل لرئاسة إتحاد الكاراتيه للدورة المقبلة نخبة من مسئولي ومدربي كاراتيه الإسكندرية والبحيرة والدقهلية في جو سادة المحبة والمودة والألفة لاقي خلاله الكابتن محمد المصيلحي وضيوفة ترحيب غير مسبوق.

واستمع الكابتن محمد المصيلحي مرشح إتحاد الكاراتيه للمشاكل والمعوقات التي تواجه أسرتي الكاراتيه بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة كما استمع المصيلحي الي مقترحات السادة المدربين وأسرة الكاراتيه بالمحافظتين ووعد بحلها في حالة فوزة برئاسة الإتحاد بمشيئة الله تعالى.

وتعتبر هذة هي الزيارة الأولى التي قام بها الكابتن محمد المصيلحي مرشح رئاسة الكاراتية خارج محافظتي القاهرة والجيزة بعد لقاءات عديدة سبق وأن عقدها مع أسرة الكاراتيه بمحافظتي القاهرة والجيزة خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وفي نهاية اللقاء توجه الكابتن محمد المصيلحي لأسرة الكاراتيه بالإسكندرية بالشكر الجزيل على هذة الحفاوة البالغة والاستقبال الحافل ودعم أبناء ورجال الإسكندرية الشرفاء وقال لهم أنا واحد منكم كلاعب بداية من مركز شباب عابدين ثم نادي الزمالك ومدرب ومدير فني لأكبر أندية مصر متطوعا وقال أنني سادعم كل أبناء الكاراتيه في كافة المحافظات دون استثناء وسأكون واقف خلف الجميع لادفعهم بكل ما أوتيت من قوة من أجل لم شمل وتوحيد أسرة الكاراتية حتي نرفع جميعا مجلس ادارة ولاعبين ومدربين وحكام وأولياء امور علم مصرنا الغالية في كافة المحافل الدولية وفي كافة ربوع الوطن.

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