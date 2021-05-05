الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تشهدها البلاد (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا حاليًا في النصف الثاني من فصل الربيع والذي نسجل فيه درجات حرارة مرتفعة بشكل كبير وهي الأعلى على مدار العام على مستوى الجمهورية.



وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن البلاد تشهد موجة حارة والطقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية نهارًا، وذروة الارتفاع تكون أمس واليوم، لافتًا إلى أن درجة الحرارة العظمي على القاهرة بلغت 40 درجة بالأمس، ومن المتوقع أن تصل لـ 41-42 درجة مئوية اليوم.



وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه من المتوقع أن تنكسر درجة الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات غدًا، على أن تصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة يوم الجمعة لـ 35 درجة، ثم تعاود ارتفاعها مرة أخرى السبت المقبل لتصل لـ 40 درجة، موضحًا أن الموجة الحارة مستمرة معنا، مشددًا على أنه لا علاقة بين ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وفصل الصيف، ولكن اهم سمات صيف مصر ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة نتيجة تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي.

