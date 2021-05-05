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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-5-2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5 مايو 2021.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-5-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 894.42 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 22 يسجل 819.88 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 782.62 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 670.81 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 14 يسجل 521.74 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل 447.21 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 10 يسجل 372.67 جنيه

سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) يسجل 6،260.93 جنيه

سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط تسجل 27،819.54 جنيه

سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) يسجل89،441.91 جنيه

سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط يسجل 894،419.07 جنيه

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