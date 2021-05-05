ما السر الذي يجمع عيضة المنهالي و أصيل هميم!؟









يبدوا أن الأيام المقبلة ستكشف عدد من المفاجآت بين "صوت الإمارات" الفنان عيضة المنهالي والفنانة العراقية أصيل هميم، بعد أن جمعهم غَزَل عبر مواقع التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" بعدما ارسال المنهالي "تاغ" الى حساب أصيل هميم كاتباً عبارة "لقياك" لترد عليه هميم بنفس العبارة، دون توضيح ما هو مخفي حول هذا الأمر، فماذا سيجمع الفنان الإماراتي والفنانة العراقية؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.