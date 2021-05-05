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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:22 ص
بوابة الفجر
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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021

الاسماعيلى والجونة
تقام مباراة الاسماعيلى والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية

أسوان والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية

سيراميكا والمقاولون العرب
تقام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد

مصر المقاصة وطلائع الجيش
تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر

القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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