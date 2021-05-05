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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021
الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:22 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021
الاسماعيلى والجونة
تقام مباراة الاسماعيلى والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية
أسوان والمصرى البورسعيدى
تقام مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية
سيراميكا والمقاولون العرب
تقام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد
مصر المقاصة وطلائع الجيش
تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر
القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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