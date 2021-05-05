



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021.





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأربعاء 5-5-2021





الاسماعيلى والجونة

تقام مباراة الاسماعيلى والجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسماعيلية





أسوان والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة أسوان والمصرى البورسعيدى في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الإسكندرية





سيراميكا والمقاولون العرب

تقام مباراة سيراميكا والمقاولون العرب في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد السويس الجديد





مصر المقاصة وطلائع الجيش

تقام مباراة مصر المقاصة وطلائع الجيش في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر





القنوات الناقلة لمباريات للدوري المصرى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الأربعاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



