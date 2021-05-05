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الموافقة على إنشاء المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
ريما خليفة
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عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم اجتماعه الدوري برئاسة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مفوضًا عنه د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، وبحضور د. أحمد الحيوي الأمين العام صندوق تطوير التعليم، د. محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، د. محمد علاء نائب مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتدريب، هشام أحمد عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، المهندس أيمن محمد بدوي العضو المنتدب لشركة اللوتس للإنشاءات، على السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وشريهان بخيت مساعد وزير التعاون الدولي، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية الاجتماع أكد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، على دور الصندوق في ربط كافة الأطراف المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، والتي تلبي احتياجات سوق العمل، وتحقق متطلبات الثورة الصناعية الجديدة.

كما أكد الوزير على ربط المجمعات التكنولوجية بمنظومة الجامعات التكنولوجية والتكامل معها، مشيرا إلى التوسع الكبير الذى تشهده منظومة الجامعات التكنولوجية الجديدة، حيث يجري الآن العمل على إنشاء 6 جامعات بالمحافظات المختلفة في إطار خطة الوزارة لتغطية محافظات الجمهورية.

وأشار عبدالغفار إلى دور الصندوق في تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، ومساعدة الجامعات المصرية في التحول إلى جامعات ذكية، وتقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مدربين بكفاءة تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.

وشدد وزير التعليم العالي، على إجراء تقييم شامل للعناصر البشرية بالمجمعات التكنولوجية؛ لضمان رفع مستوى الأداء بها، ومواكبة الطفرة الحديثة التي تشهدها تكنولوجيا الصناعات.

وقال د. أحمد الحيوي الأمين العام صندوق تطوير التعليم، إن الاجتماع تناول الموافقة على نقل المجمع التكنولوجي المتكامل بالأميرية إلى الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، ونقل مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم إلى الجامعة التكنولوجية ببني سويف وذلك وفقًا لعدة ضوابط، منها عمل بروتوكولات تعاون بين كل من جامعتي القاهرة الجديدة وبني سويف التكنولوجيتين ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لاستمرار آلية التعاون مع صندوق تطوير التعليم فيما يتعلق بالمجمعين، وإنشاء وحدات حسابية مستقلة خاصة بالمجمعين بالجامعات التكنولوجية، واعتماد اللائحة التنفيذية للجامعات التكنولوجية بهما.

وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق صباح اليوم، أن المجلس وافق على اعتماد تمويل مصروفات التشغيل السنوية لكل من مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط للعام المالي 20212022.

وأعلن «الحيوي» أن المجلس وافق على إنشاء المركز القومي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي؛ والذي يهدف إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمؤسسات التعليم الفني في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي على المنهجية المتبعة بنظم التعليم التكنولوجي، وإعداد المناهج الجديدة المبنية على نظام الجدارات في التخصصات التكنولوجية المختلفة، وتدريب واعتماد المدققين والممتحنين لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش مقترح التعاون مع صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات؛ لدراسة إمكانية استغلال مقر الصندوق بالإسكندرية إلى مجمع تكنولوجي في صناعة الغزل والنسيج.

وأوضح «الحيوي» أن المجلس أحيط علمًا بالبروتوكولات التي قام الصندوق بتوقيعها خلال الفترة الماضية، وتشمل بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لدعم وتطوير شبكة المدارس التكنولوجية التطبيقية، ودعم المدارس الفنية، وبروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات؛ بهدف المساهمة في تأسيس مركز ممتحنين وطني لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية، ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية، وبروتوكول تعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ بهدف تمويل المشاريع الطلابية لطلاب المجمعات، وكذلك قسم البحوث والتطوير بالمجمعات، وبروتوكول تعاون مع جامعة بني سويف التكنولوجية بهدف تنفيذ الجزء العملي الخاص ببعض المقررات الدراسية بالجامعة في ورش ومعامل مجمع التعليم التكنولوجي بالفيوم التابع للصندوق.

وأضاف أن المجلس أحيط علمًا بتمديد العقد الموقع بين مشروع مجمع التعليم التكنولوجي بأسيوط مع مركز جودة المدارس وتأهيل المعلمين الألماني لمدة 6 أشهر إضافية.

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