إصابتان في صفوف أعضاء الوفد الهندي المشارك باجتماعات G7 بكورونا

أعلنت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، عن إصابة اثنين من أعضاء الوفد الهندي المشارك باجتماعات G7 بفيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، تجاوز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند الـ 20 مليونا، بحسب بيانات وزارة الصحة الهندية.

وقالت السلطات الصحية الهندية، إنه تم تسجيل 357229 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين زادت الوفيات بـ 3449، ليصل مجموعها العام إلى 222408.

وكانت الهند، أصبحت ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة، يتخطى عدد الإصابات فيها العشرين مليون إصابة. وسجلت الهند العشرة ملايين إصابة الأولى على مدى أكثر من عشرة أشهر، في حين لم يستغرق الأمر سوى ما يزيد قليلا عن أربعة أشهر لتسجيل العشرة ملايين إصابة الأخرى.