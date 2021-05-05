جراحة دقيقة بمستشفى قنا الجامعي تعيد تشكيل المجرى البولي لسيدة عشرينية





أعلن الدكتور محمد يوسف أحمد، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، نجاح فريق جراحي بقسم المسالك البولية والتخدير من إجراء جراحة ناجحة لإعادة بناء مجرى البول وأسفل المهبل لسيدة عشرينية وذلك في إطار العمليات التي تحتاج الى مهارة خاصة والتي تجريها مستشفيات قنا الجامعية ضمن خطة تحسين الخدمات الطبية التي تقدمها لأبناء إقليم جنوب الصعيد تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد طب قنا.



وأضاف الدكتور جمال عبد الحميد الصغير، رئيس قسم المسالك البولية بطب قنا والمستشفى الجامعي، انه بتوقيع الكشف على سيدة تبلغ 24 عامًا بعيادة القسم تبين وجود سلس بولي تام وانعدام القدرة على التحكم في البول وذلك عقب ولادة متعسرة منذ 7 أشهر وتم اجراء منظار تشخيصي عاجل على مجرى البول والمثانة وكذلك فحص المهبل وتشخيص الحالة على ان السبب هو انهيار انسجة مجرى البول وانسداد الثلث الأسفل من قناة المهبل، وعلى الفور تم اجراء جراحة كبرى للمريضة استغرقت نحو 4 ساعات تم فيها إعادة بناء وإصلاح قناة مجرى البول وعضلات فرش الحوض لاستعادة القدرة على التحكم في البول وتم اصلاح انسداد الثلث الأسفل من قناة المهبل ومتابعة المريضة لمدة ثلاثة أسابيع وعمل أشعة صاعدة عن طريق القسطرة أظهرت تمام الالتئام ورفع القسطرة البولية وعودة المريضة الى حالتها الطبيعية.



الجدير بالذكر أنه قام بإجراء الجراحة فريق طبي من مستشفيات قنا الجامعية بقيادة الدكتور جمال عبد الحميد الصغير رئيس قسم المسالك البولية والأطباء شهاب عماد ومحمد جيلاني وعبد الرحمن محمود بقسم المسالك البولية وفريق من قسم التخدير والعناية المركزة تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس القسم.