ارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة مع بداية جلسة الأربعاء









استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل هامشي بعد عدة جلسات من التراجع.









مؤشرات البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10467.1 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 2125.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3038.2 نقطة.







