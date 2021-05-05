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ارتفاع هامشي للمؤشر الرئيسي للبورصة مع بداية جلسة الأربعاء
الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:20 ص
نيفين سمير
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استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل هامشي بعد عدة جلسات من التراجع.
مؤشرات البورصة المصرية
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 10467.1 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 2125.3 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3038.2 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على تراجع طفيف المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.09 %، ليغلق عند مستوى 10465 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب بقيمة بلغت 3.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 653.982 مليار جنيه وسط مشتريات المستثمرين المصريين والعرب
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