Advertisements

االبورصة توافق على القيد المزدوج لأسهم "انتجريتيد دياجنوستكس"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:32 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، على القيد المزدوج لأسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بى ال سى (شركة منشأه في جزيرة جيرسى) ‏برأس مال مصدر قدرة 150 مليون دولار أمريكي موزع على 600 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.25 دولار ‏أمريكي للسهم الواحد ممثلة في إصدار واحد بجدول قيد الأوراق المالية الأجنبية (أسهم) بشرط قيام الشركة بنشر ‏تقرير الافصاح بغرض التداول بعد اعتماده من الهيئة العامة للرقابة المالية قبل بدء التداول.
 
وحددت اللجنة، ألا يتم التعامل على أسهم شركة انتجريتيد دياجنوستكس خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد ‏من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويعتبر القيد كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول ‏المشار إليه خلال المهلة الممنوحة لها من الهيئة ما لم توافق الهيئة على مد هذه المهلة، مع التزام الشركة بالإقرارات ‏والتعهدات المنشورة بتقرير الإفصاح بغرض التداول وكذلك المقدمة للبورصة والمبينة بعقد تنظيم القيد، مع التزام ‏الشركة باستيفاء كافة المستندات المطلوبة موثقة من الخارجية المصرية مرفق بها ترجمة معتمدة من إحدى الجهات ‏الرسمية فى مصر خلال شهرين من تاريخ القيد بالبورصة المصرية، وكذلك كتاب شركة مصر للمقاصة بما يفيد أن ‏المعادل للقيمة الاسمية للسهم تبلغ 3.94 جنيه تقريباً في ضوء الكتاب الوارد الينا من الوكيل القانوني للشركة. ‏
 
كما حددت اللجنة، أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة المصرية بعد مضى 5 أيام عمل من تاريخ نشر إعلان ‏طلب القيد، تداول أسهم الشركة بالجنيه المصري وفقًا للمادة (6) مكرر من الإجراءات التنفيذية لقواعد القيد في ضوء قرار ‏الجمعية العامة غير العادية للشركة في 23 ديسمبر عام 2020.
 
وقالت لجنة القيد، إنه سيتم عرض موقف الشركة على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح وتاريخ بدء التداول على أسهم الشركة ‏بالسوق المفتوح وضوابط التعامل في ضوء ما نص عليه تقرير الافصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة ‏للرقابة المالية بعد نشره بصحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى الموقع الإلكتروني وعلى شاشة ‏الإعلانات بالبورصة المصرية، مع مراعاة أن يتم نشر كافة الافصاحات والقوائم المالية المقدمة من الشركة على شاشة ‏الاعلانات بالبورصة المصرية قبل بدء التداول، وتم تخصيص “‏Ticker Symbol‏” للشركة ‏IDHC.CA‏، وأن يتم ادراج الشركة بقطاع "رعاية صحية وأدوية" .

أخبار تهمك

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 9 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشيلسي

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي