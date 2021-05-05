"جوجل" تكشف عن طريق الخطأ عن سماعات "Pixel Buds A" على تويتر





كشفت شركة جوجل - Google عن طريق الخطأ عن سماعات الأذن TWS القادمة "Pixel Buds A" ، على تويتر اليوم، من خلال تغريدة محذوفة الآن، وأثارت الشركة تجربة Fast Pair المحدثة من Pixel Buds الجديدة، وتؤكد التغريدة أيضًا أن الشركة قد خططت لتسويق سماعات الأذن TWS على أنها سلسلة Pixel Buds A.





سماعات Pixel Buds A مع الإقران السريع

جاء في التغريدة، "جودة الصوت والاقتران السريع بالبلوتوث. وصلت Pixel Buds A-Series الجديدة. استمتع بإقران Bluetooth بنقرة واحدة مع تجربة Fast Pair المُحدَّثة على #Android ".





الصورة المعروضة في Pixel Buds تغريدة تشبه ما رأيناه في التسريب السابق حيث سربت Google بطريق الخطأ سماعات الأذن TWS في بريد إلكتروني رسمي، أحد التغييرات الملحوظة في التصميم هو أن Google تتحول إلى اللون الأبيض داخل علبة الشحن، على عكس اللون الأسود الذي شوهد في سابقتها. بفضل تسريب البريد الإلكتروني، نعلم بالفعل أن الشركة ستمتلك لونًا أبيض مختلفًا مع أطراف أذن باللون الأخضر الزيتوني وغطاء داخلي.





لم يذكر بالتغريدة، الأسعار وموعد توافر سماعات الأذن، ولم تعرض المواصفات الرئيسية الأخرى أيضًا.





المعروف حتى الأن وفقًا لتقرير 9to5Google الأخير هو أن سماعات الأذن قد تفتقر إلى إيماءات التمرير، لن ننتظر فترة أطول لمعرفة باقي التفاصيل، حيث من المتوقع أن تكشف Google عن Pixel Buds A في I / O 2021.