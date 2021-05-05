Advertisements

تضاعف مبيعات فولفو في أبريل على الرغم من أزمة فيروس كورونا

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أعلنت شركة سيارات فولفو أنها تمكنت من تسجيل نمو مبيعاتها للشهر العاشر على التوالي حيث قفزت المبيعات الإجمالية بنسبة 97.5٪ في أبريل مقارنة بأدائها في نفس الفترة من العام الماضي.

في الشهر الماضي، سجلت فولفو بيع 62724 سيارة على مستوى العالم، وهو ما يمثل ضعفًا تقريبًا مقابل مبيعات 31760 سيارة في أبريل 2020. 

وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الطلب في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت أرقام العام السابق بشكل كبير بسبب المضاعفات المتعلقة بفيروس كورونا. كما أضافت فولفو أن مبيعاتها في الصين شهدت زيادة مطردة بنسبة 11.6٪.

شهدت مبيعاتها من يناير إلى أبريل (2021) قفزة مباشرة بنسبة 51.8 ٪ عند 248،422 سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في حين أن مجموعة فولفو الكهربائية - شكلت إعادة الشحن نموًا بنسبة 24.3٪ من حيث إجمالي حجم المبيعات على مستوى العالم الشهر الماضي ، في أوروبا ، مثلت مجموعة موديلات فولفو القابلة للرسوم نسبة 42٪ من إجمالي مبيعات الشركة.

في سوق الولايات المتحدة، شهدت مبيعات فولفو ارتفاعًا بنسبة 185.5٪ الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل 2020. وقالت الشركة إن الطلب في السوق الأمريكية كان مدفوعًا بشكل أساسي بطرازات مثل XC90 و XC60 SUVs. بشكل عام ، لامست المبيعات 11،036 وحدة وهو ما يمثل 3866 وحدة أعلى من الوحدات المباعة في أبريل 2020.

في أوروبا، نمت مبيعات فولفو إلى 25816 سيارة الشهر الماضي ، بزيادة 178٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وقالت الشركة إن الزيادة في الطلب يمكن أن تُعزى إلى عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في العام الماضي عندما كان الطلب منخفضًا. .

في الصين، أعلنت فولفو عن مبيعات قوية بلغت 16،435 في الشهر الماضي. وقالت الشركة إن طرازي XC60 و S90 اللذين تم تجميعهما محليًا أدى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب في السوق الصينية.

أخبار تهمك

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 19 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 12 ساعة

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي