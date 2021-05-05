تضاعف مبيعات فولفو في أبريل على الرغم من أزمة فيروس كورونا

أعلنت شركة سيارات فولفو أنها تمكنت من تسجيل نمو مبيعاتها للشهر العاشر على التوالي حيث قفزت المبيعات الإجمالية بنسبة 97.5٪ في أبريل مقارنة بأدائها في نفس الفترة من العام الماضي.





في الشهر الماضي، سجلت فولفو بيع 62724 سيارة على مستوى العالم، وهو ما يمثل ضعفًا تقريبًا مقابل مبيعات 31760 سيارة في أبريل 2020.





وأشارت الشركة في بيان صحفي، إلى أن النمو كان مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع الطلب في أسواق أوروبا والولايات المتحدة، وانخفضت أرقام العام السابق بشكل كبير بسبب المضاعفات المتعلقة بفيروس كورونا. كما أضافت فولفو أن مبيعاتها في الصين شهدت زيادة مطردة بنسبة 11.6٪.





شهدت مبيعاتها من يناير إلى أبريل (2021) قفزة مباشرة بنسبة 51.8 ٪ عند 248،422 سيارة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





في حين أن مجموعة فولفو الكهربائية - شكلت إعادة الشحن نموًا بنسبة 24.3٪ من حيث إجمالي حجم المبيعات على مستوى العالم الشهر الماضي ، في أوروبا ، مثلت مجموعة موديلات فولفو القابلة للرسوم نسبة 42٪ من إجمالي مبيعات الشركة.





في سوق الولايات المتحدة، شهدت مبيعات فولفو ارتفاعًا بنسبة 185.5٪ الشهر الماضي مقارنة بشهر أبريل 2020. وقالت الشركة إن الطلب في السوق الأمريكية كان مدفوعًا بشكل أساسي بطرازات مثل XC90 و XC60 SUVs. بشكل عام ، لامست المبيعات 11،036 وحدة وهو ما يمثل 3866 وحدة أعلى من الوحدات المباعة في أبريل 2020.





في أوروبا، نمت مبيعات فولفو إلى 25816 سيارة الشهر الماضي ، بزيادة 178٪ مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وقالت الشركة إن الزيادة في الطلب يمكن أن تُعزى إلى عمليات الإغلاق المتعلقة بالوباء في العام الماضي عندما كان الطلب منخفضًا. .





في الصين، أعلنت فولفو عن مبيعات قوية بلغت 16،435 في الشهر الماضي. وقالت الشركة إن طرازي XC60 و S90 اللذين تم تجميعهما محليًا أدى بشكل أساسي إلى ارتفاع الطلب في السوق الصينية.