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تردد القنوات الناقلة لـ مسلسل "موسى" الحلقة 23

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
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يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالدراما عن العديد من المسلسلات التي يتم عرضها والقنوات الناقلة لمتابعة ما يحلو لهم طيلة الشهر الكريم، ومن هنا ننشر لكم مواعيد عرض مسلسل موسى بطولة النجم محمد رمضان والقناة الناقلة لمتابعة أحداث المسلسل الشيقة والمثيرة.

مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 23 وتردد القنوات الناقلة
ومن المقرر أن يعرض المسلسل عبر قنوات MBC مصر وart حكايات وdmc.

مواعيد عرض مسلسل "موسى" عبر dmc:
العرض: 6:30 مساءا
الإعادة: 11:30 مساءا - 11:00 صباحا

تردد قنوات عرض مسلسل "موسى":

تردد قناة mbc مصر عبر قمر النايل سات 11823 ، 11938 ، 12015 - معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.

تردد قناة mbc مصر 2 عبر قمر النايل سات 11470 ، 11471- معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.

تردد قناة mbc مصر 2 عبر قمر عرب سات 11270 - معدل الاستقطاب رأسي -معدل الترميز 27500.

تردد قناة dmc عبر قمر النايل سات 11449 - الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500.

تردد قناةart ‎ حكايات عبر قمر النايل سات 12034 - معدل الاستقطاب -معدل الترميز 27500.

أبطال عمل "موسى"
مسلسل "موسى"، بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.

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