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"أوراسكوم للاستثمار" تفصح للبورصة عن أسباب تأخيرها في إرسال القوائم المالية لـ2020
الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:35 ص
نيفين سمير
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قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أن مبررات التأخير في إرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عن موعدها هو عملية الانقسام التي تمت في الربع الأخيرمن 2020، والتي أدت إلى تقسيم أصول الشركة إلى شركة قاسمة وأخرى منقسمة، والتغيرات التي حدثت في هيكل رأس المال وحقوق الملكية للشركات التابعة، نتيحة عملية الانقسام.
وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن من ضمن مبررات التأخيرهي ما ترتب عليه من إجراءات وترتيبات خاصة بعمية تقييم الأصول والالتزامات محل التقسيم وإصدار قوائم مالية افتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة، وكذلك إجراءات نقل ملكية الأسهم للشركات التابعة”.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة في أقرب وقت لاعتماد القوائم المالية المشار إليها.
يشار إلى أن الشركة سجلت صافي خسائر بلغ 17.89 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 92.4 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسارة لتسجل نحو 19.6 مليون جنيه خسائر في الربع الثالث من 2020، مقابل 61.15 مليون جنيه أرباحاً في الربع المقارن من 2019.
وتراجعت إيرادات التشغيل لأوراسكوم للاستثمار خلال التسعة أشهر لتسجل 729.28 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 788.65 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، فقد تحولت الشركة من الخسائر إلى الربحية خلال التسعة أشهر الأولى لتسجل صافي أرباح بلغ 47 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 295.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
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