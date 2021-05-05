"أوراسكوم للاستثمار" تفصح للبورصة عن أسباب تأخيرها في إرسال القوائم المالية لـ2020

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة أن مبررات التأخير في إرسال القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 عن موعدها هو عملية الانقسام التي تمت في الربع الأخيرمن 2020، والتي أدت إلى تقسيم أصول الشركة إلى شركة قاسمة وأخرى منقسمة، والتغيرات التي حدثت في هيكل رأس المال وحقوق الملكية للشركات التابعة، نتيحة عملية الانقسام.





وأفصحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن من ضمن مبررات التأخيرهي ما ترتب عليه من إجراءات وترتيبات خاصة بعمية تقييم الأصول والالتزامات محل التقسيم وإصدار قوائم مالية افتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة، وكذلك إجراءات نقل ملكية الأسهم للشركات التابعة”.





وأوضحت الشركة، أنه سيتم عقد اجتماع لمجلس الإدارة في أقرب وقت لاعتماد القوائم المالية المشار إليها.



