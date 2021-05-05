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لجنة القيد توافق علي تجزئة القيمة الاسمية لـ "الملتقى العربي"

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:42 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الملتقى العربي للاستثمارات من 10 جنيهات إلى ‏جنيه ‏للسهم الواحد ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 300 مليون جنيه مصري ‏موزعاً على عدد 300 مليون ‏سهم بدلاً من 30 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم ‏الواحد.

وأوضحت البورصة قي بيان لها اليوم أن تجزئة السهم  ستكون بواقع 10 أسهم لكل سهم ‏لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد ‏‏09 مايو 2021، على ان يتم التداول على اسهم الشركة ‏بعد التجزئة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 10 مايو 2021.‏

ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم الاثنين ‏الموافق ‏‏10 مايو 2021 ، بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على ‏‎‎‏10، لتحديد سعر الفتح الجديد بعد ‏التجزئة.


 
يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بلغت 74.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 60.05 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 552.98 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 620.77 مليون جنيه في 2019.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة خلال 2020، ارتفعت أرباح الشركة إلى 35.51 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 31.46 مليون جنيه في 2019

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