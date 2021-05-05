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إسرائيل: نتنياهو يفشل في أحدث محاولة لتشكيل الحكومة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:53 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، فشل في تشكيل حكومة بعد الانتخابات البرلمانية الرابعة في البلاد خلال عامين.

 

وقالت الوسائل الإعلام العبرية، إن الفشل الأخير سيمنح معارضي نتنياهو الفرصة لإنهاء حقبة حكم رئيس الوزراء (71 عاماً).

 

ويذكر أن إسرائيل، تشهد أزمة سياسية عميقة، ولكن في الوقت الحالي يظل نتانياهو على رأس حكومة انتقالية، ويتولى السلطة منذ 12 عاماً، مما يجعله أطول رئيس وزراء بقاء في الحكم في تاريخ البلاد، ويواجه حالياً محاكمة بتهمة الفساد، لكنه ينفي الاتهامات الموجهة ضده.

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نتنياهو تشكيل الحكومة اسرائيل

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