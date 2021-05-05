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مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" لـ"الفجر الفني" يكشفون الصعوبات التي واجهتهم عند كتابة السيناريو

الأربعاء 05/مايو/2021 - 10:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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كشف مؤلفي مسلسل "خلي بالك من زيزي" الكاتب مجدي أمين والكاتبة منى الشيمي ، الصعوبات التي واجهوها آثناء كتابة السيناريو.

وفي تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قالوا :" واجهنا الكثير من الصعوبات آثناء كتابة السيناريو، فإستمرينا ٦ أشهر لا نقوم بعمل شئ غير كتابة السيناريو، العيش مع القصة وتفاصيلها فقط".

وأستكموا حديثهم قائلين:" فورشة مريم نعوم لسرد الكتابة الدرامية محترفة كثيراً، فيشارك بها الكثير من الكاتبين والسيناريست الذين لهم وجهات نظر مختلفة في كيفية كتابة الحوار ورسم وبناء شخصيات العمل، في النهاية يشعر المشاهد أن من قام بكتابة الحلقات شخص واحد" .




يذكر أن مسلسل "خلي بالك من زيزي" تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة كلاً من أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.

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