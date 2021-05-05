موعد مباراة روما ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي اليوروباليج

يلتقي فريق روما، مع نظيره مانشستر يونايتد، يوم الخميس 6 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات إياب دور النصف نهائي من الدوري الأوروبي.









وستقام المباراة بين روما ومانشستر يونايتد في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









وقد حقق مانشستر يونايتد الفوز في مباراة الذهاب على حساب روما، بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين على ملعب أولدترافورد.









يذكر أن روما أعلن التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب ا للفريق بعد نهاية الموسم الجاري.



