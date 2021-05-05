3 أندية ترفض مشاركة نجومها في أولمبياد طوكيو

أبدت 3 أندية اعتراضها على مقترح اتحاد كرة القدم المصري باستكمال الدوري بدون مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي أثناء إقامة منافسات أولمبياد طوكيو في يوليو المقبل.









وكانت أندية كلا من الاتحاد وبيراميدز وإنبي قد رفضت مقترح اتحاد كرة القدم في حين وافقت باقي الأندية، حيث حضر الاجتماع 16 نادي بينما غاب الأهلي والزمالك وإن كان المارد الأحمر قد أبدى موافقته شفويا.









ومن المتوقع بعد موافقة الأندية أن ينتهي الدوري في منتصف أغسطس المقبل.



