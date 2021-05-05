ضبط مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل مكتب بريد بالجيزة.





وتبلغ لمركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة باكتشاف كسر خزينتين بأحد مكاتب البريد بدائرة القسم وسرقة مبلغ مالي ، وما تبين من وجود كسر بباب دخول الموظفين، وتبين وجود أعمال تطوير بمكتب البريد الرئيسي ونقل الخزينة الخاصة به للمكتب "محل الواقعة".





وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن التوصل إلى مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز).





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية واختمر في ذهنه سرقة مكتب البريد وقام بمعاينة أبوابه وفـي سبيل ذلك قام بشراء مجموعة من الأدوات "ضبطوا" وإخفائه المسروقات بحظيرة ماشية ملحقة بمنزله وأرشد عنها، وعثر على جوال بداخله (مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة).



