الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 جنود قرب الحدود الأفغانية

أطلقت مجموعة من المسلحين في أفغانستان، النار عبر الحدود على القوات في جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل قبل الفرار.





وقال الجيش الباكستاني، في بيان إن الهجوم وقع أثناء إشراف وحدة على تركيب سياج بالقرب من بلدة زوب في إقليم بلوشستان. وأضافت أن القوات ردت على النيران وأصيب ستة منهم ونقلوا إلى مستشفى في كويتا. ولم يعلن أحد مسؤوليته ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.





بدأت باكستان تسييج الحدود الأفغانية في عام 2017 لاحتواء حركة المسلحين وكبح التهريب وعبور الحدود بشكل غير قانوني. وتقول باكستان إنها أكملت حوالي 85٪ من السياج على طول 2611 كيلومترًا (1622 ميلًا) من الحدود مع أفغانستان - والمعروفة باسم خط دوراند.



