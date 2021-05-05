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الجيش الباكستاني يعلن مقتل 4 جنود قرب الحدود الأفغانية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:12 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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أطلقت مجموعة من المسلحين في أفغانستان، النار عبر الحدود على القوات في جنوب غرب باكستان، اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود على الأقل قبل الفرار.

وقال الجيش الباكستاني، في بيان إن الهجوم وقع أثناء إشراف وحدة على تركيب سياج بالقرب من بلدة زوب في إقليم بلوشستان. وأضافت أن القوات ردت على النيران وأصيب ستة منهم ونقلوا إلى مستشفى في كويتا. ولم يعلن أحد مسؤوليته ولم يقدم الجيش مزيدا من التفاصيل.

بدأت باكستان تسييج الحدود الأفغانية في عام 2017 لاحتواء حركة المسلحين وكبح التهريب وعبور الحدود بشكل غير قانوني. وتقول باكستان إنها أكملت حوالي 85٪ من السياج على طول 2611 كيلومترًا (1622 ميلًا) من الحدود مع أفغانستان - والمعروفة باسم خط دوراند.

لم تعترف أفغانستان أبدًا بالحدود التي تمر عبر معقل الباشتون، مما أدى إلى إضعاف قوة أكبر مجموعة عرقية في أفغانستان على كلا الجانبين. وكثيرا ما يتهم الجانبان بعضهما البعض بالسماح ضمنيا للمسلحين بالعمل على طول الحدود المليئة بالثغرات.

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