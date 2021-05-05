كبار السن بالإسماعيلية يتلقون لقاح فيروس كورونا

تحت رعاية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وبحضور الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان، وقيادات من التضامن الإجتماعي. تم تسجيل كبار السن والعاملين بقصر ضيافة كبار السن على البوابة الالكترونية لوزارة الصحة لتلقى اللقاح الخاص بفيروس كورونا. وتم إعطائهم الجرعة الأولى من اللقاح.



وحرص محافظ الإسماعيلية على التواصل تلفونيا مع المقيمين في الدار للاطمئنان عليهم. والتأكيد على أن رعايتهم على رأس أولويات الحكومة المصرية. بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.



وأعرب كبار السن المقيمين بقصر ضيافة الإسماعيلية لرعاية كبار السن عن شكرهم لاهتمام المحافظ برعايتهم والاهتمام بهم صحيا على مدار ثلاثة ايام متتالية وحرصة على الاتصال بهم تلفونيا والتواصل معهم بشكل شخصى.



يأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون الذى تم توقيعة مؤخرا بين مديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية ومديرية الشئون الصحية تحت رعاية المحافظ.

ويتضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإسماعيلية تقديم الخدمات الصحية بدور رعاية الأيتام ودور المسنين التابعة لمديرية التضامن الإجتماعي بالإسماعيلية. من خلال تقديم الخدمات الوقائية ( خدمات الترصد للأمراض المعدية- خدمات صحة البيئة- أعمال مراقبة الغذاء- خدمات التطعيمات) وخدمات الرعاية الأساسية عن طريق تسجيل أبناء دور الأيتام ودور المسنين بالتأمين الصحي الشامل. وإرسال فرق لإجراء الفحص الشامل لهم والتنسيق لإرسال فرق طبية شهرية للكشف عليهم وتقديم الخدمات الطبية.



بجانب خدمات التمريض وتقديم خدمة الفحص الطبي من خلال القوافل العلاجية وتقديم خدمات ادارة الصيدلة. كذلك تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي ومكافحة الأمراض المتوطنة والخدمات الطارئة والإسعاف.

