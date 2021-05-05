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ضبط ١١١١ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة
الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:14 ص
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية).
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1111) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (153) حكم قضائى متنوع.
فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية).
وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).
وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1111) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (153) حكم قضائى متنوع.
فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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