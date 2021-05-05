ضبط ١١١١ مخالفة مرورية خلال ٢٤ ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا تهريب من أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية).



وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).



وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1111) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (153) حكم قضائى متنوع.



فى مجالى مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط (6) قضايا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



