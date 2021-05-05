Advertisements

ضبط ١٥٩٤٣ شخص لعدم الالتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:17 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط عدد ١٥٩٤٣ شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط ٥٦٩ قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير ١٢٠١ مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.. 

أخبار تهمك

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 22 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي