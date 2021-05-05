ألفت عمر لـ"الفجر الفني": سعيدة بمشاركتي في "ولاد ناس".. وهذا سر نجاحه(حوار)



*رمضان بالنسبالي للعبادة.. وابني سبب ابتعادي عن الفن



*أتمنى اهتمام الدولة بالأعمال الأُسرية..ومسلسل "ولاد ناس" سيحقق نجاحًا أكبر عند عرضه بعد رمضان



نجحت الفنانة ألفت عمر في لفت الأنظار إليها بعد مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي 2021، وذلك من خلال أداءها المتميز الذى يُقنع الجمهور بأي شخصية تُقدمها.



وتحدثت ألفت عمر في حوار خاص لـ" الفجر الفني " كشفت خلاله عن تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ولاد ناس"، وعن طقوسها خلال شهر رمضان، وعن مشاركتها في فيلم" النهاردة يوم جميل"، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار :





*ما الذي دفعك للمشاركة في مسلسل "ولاد ناس"؟



لأنها شخصية جديدة عليّ، ومختلفة عني تمامًا، فهي إمرأة متزوجة ولا تستطيع الإنجاب، وتجمعها علاقة حب بـ صبري فواز، كما أن المسلسل يُناقش العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالأطفال بدايةً من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، بجانب إلقاء الضوء على الطريقة الصحيحة لتربيتهم، فكل هذه العوامل جعلتني مُتلهفة جدًا لتقديم تلك الشخصية.



*كيف كانت أجواء التصوير؟



الكواليس كانت لطيفة وممتعة جدًا، فهاني كمال مخرج متميز وكواليسه عظيمة، وكان يهتم كثيرًا بكل التفاصيل المتعلقة بالعمل، حتى ظهر المسلسل بهذا الشكل الرائع الذى حظى على إعجاب الجمهور، وسُررت كثيرًا بمشاركتي في هذا العمل.



*هل ترين أن المسلسل استطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا وسط المنافسة الكبيرة التي يشهدها السباق الرمضاني حاليًا؟



بالتأكيد، فمن وجهة نظري أن البطولة الجماعية سر نجاحه، وأعتقد أن هذا المسلسل لن يمر مرور الكرام، بل أنه سيدوم لسنوات عديدة، كما أنني أرى أنه سيحقق نجاحاً أكبر عند عرضه مرة أخرى بعيداً عن موسم رمضان، وأتمنى أن تحرص الدولة على إنتاج أعمال درامية تُفيد الأسرة مثل هذا العمل.



*ما سبب عدم مشاركتك في أي أعمال فنية طوال الفترة الماضية؟



لأسباب عديدة أولها إنشغالي بتربية ابني "سليم"، وأيضًا لمروري بظروف شخصية أُخرى تطلبت مني السفر خارج مصر، بجانب أنني كنت أرغب في الظهور للجمهور بشخصية جديدة تكون مفاجأة بالنسبة لهم.



*كيف تقيمين تجربتك الأخيرة في مسلسلي "زي القمر" و"سكن البنات"؟



سعيدة جدًا بردود الأفعال التي جاءت على هاتين العملين، ولاسيما أن كل شخصية قدمتها مختلفة تماماً عن الأخرى، كما أن حدوتة مسلسل "زي القمر" كانت متتعة جداً، نظرًا لتوافر الرومانسية بها، خاصةً عند محاولتها لزواج صديقتها.



*ما الأعمال الفنية التي تعكفين على تحضيرها حاليًا؟



انتهيت مؤخرًا من تصوير فيلم "النهاردة يوم جميل"، وهو من المحتمل طرحه في عيد الفطر المبارك،

أُجسد خلاله شخصية فتاة تُدعى" صفاء" صديقة نجلاء بدر، تلتقي بها صدفة في البنك الذي تعمل فيه، وهي شخصية حاقدة وحاسدة على صديقتها، وهي شخصية جديدة عليّ، وأتمنى أن تنال الشخصية والفيلم على إعجاب الجمهور وقت عرضه بالسينمات.



*ما المسلسلات التي تحرصين على متابعتها حاليًا؟



أنا بالنسبة لي أفضل شهر رمضان للراحة والعبادة بشكل كبير، بجانب أنني أجلس خلاله مع أسرتي، لأعوضهم عن فترة غيابي عنهم خلال تصويري للأعمال الفنية، لكن بعد انتهاء الشهر الكريم أشاهد كل الأعمال عبر الإنترنت.



*وهل هناك طقوس أخرى تقومين بممارستها في شهر رمضان غير العبادة؟



بالطبع، فأنا أحرص جيدًا على الذهاب إلى صالة الجيم لممارسة التمارين الرياضية، بجانب تناول الأطعمة الصحية لكي أحافظ على رشاقتي، كما أنني أتدرب خلال الأيام الحالية على ركوب الخيل، وهو أمر جديد عليّ، لكنه ممتع للغاية.

