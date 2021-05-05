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سقوط عصابة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:21 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف بالقاهرة.

وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص"  وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولي المصدر"- كمية من مخدر الاستروكس- مبلغ مالي- سلاح أبيض  "سنجة") وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها في ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكي الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، باستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات، واتهماهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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