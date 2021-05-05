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رئيس الوزراء يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:21 ص
مارينا بشارة
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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة.
وكان اجتماع الحكومة الأخير قد شهد مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات يقام بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار خطة الدولة المصرية لسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية، حيث تم التوقيع بين شركة التنمية الرئيسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات.
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