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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23 رمضان في أسواق الإسماعيلية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:23 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت " بوابة الفجر" أسعار الدواجن، في أسواق محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الثالث والعشرون من شهر رمضان المبارك، الموافق، 5 مايو، 2021، حيث شهدت استقرارا في الأسعار، بينما شهدت أسعار الكتاكيت والبيض انخفاض قبل ساعات من بداية شهر رمضان.

حيث بلغ سعر الدواجن البيضاء من 31 إلى 32 جنيه للكيلو، سعر الدواجن البلدي من 35 إلى 36 جنيه للكيلو، سعر الدواجن الأمهات من 21 إلى 23 جنيه للكيلو، سعر الدواجن الساسو من 35 إلى 36 جنيه للكيلو.

بينما بلغ سعر البط المسكوفي من 47 إلى 50 جنيه للكيلو، سعر البط المولار من 33 إلى 37 جنيه للكيلو، سعر البط الفرنساوي من 24 إلى 26 جنيه للكيلو، سعر الأرانب من 41 إلى 43 جنيه للكيلو، سعر البط الفرنساوى عمر يوم من 6.5 إلى 7.5 جنيه، سعر البط المسكوفى عمر يوم من 14 إلى 15 جنيه، سعر البط المولر عمر يوم من 15 إلى 16 جنيه.

ووصل سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم من 5 إلى 5.5 جنيه، سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 2.5 إلى 3.25 جنيه، سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 3 إلى 3.5 جنيه، سعر كتكوت السمان عمر يوم من 2.25 إلى 3 جنيهات، سعر كتكوت السمان الهجين عمر 14 يوم من 5.5 إلى 6 جنيه.

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