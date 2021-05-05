ضبط ١٣٤٦ قضية تموينية خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1364) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (6،49 طن "دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.



وضبط (4،47 طن "زيت طعام أرز أبيض") يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع سلع غذائية) بمحافظة القاهرة.



وضبط (288012 قطعة "حلوى جافة" بدون مستندات، مجهولة المصدر) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع بإنتاج الجلوى الجافة) بمحافظة الغربية.



وضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة سوهاج) لحيازته (1،5 طن "دقيق بلدى مدعم").. قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.



وضبط (مالك بدال تموينى– بمحافظة الجيزة) لحيازته (1،6 طن "سكر تموينى" – 340 عبوة "زيت تموينى") مخصص ربطًا للصرف على البطاقات التموينية، وعدم صرفها للمواطنين بقصد الإتجار بها بالسوق السوداء.



وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) لإستيلائه على (369183 جنيه من اموال الدعم) من خلال التلاعب وإختراق منظومة صرف الخبز، عن طريق إثبات عمليات صرف وهمية دون إنتاحها فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوادء.



وضبط (3،2 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الشرقية.



وضبط (2 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية.. قدرت بقيمة مالية بلغت (7000 جنيه).. بحوزة (مالك لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة البحيرة.



وضبط (2030 "وحدة ألعاب نارية" محظور تداولها بالأسواق.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لبيع لتجارة الخرداوت) بمحافظة الإسكندرية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



