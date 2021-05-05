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أكثر من 100 حالة وفاة بكورونا في تونس

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:27 ص
تونس
تونس
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في تونس، اليوم الأربعاء، 101 حالة وفاة جديدة في آخر تحديث معلن، ليصبح إجمالي الوفيات منذ ظهور الفيروس في البلاد في مارس الماضي 11 ألفاً و16 وفاة.

 

وتجاوزت الحصيلة اليومية للوفيات جراء فيروس كورونا في تونس عتبة الـ 100 وفاة مجددًا، بالإضافة إلى إصابة 1405 أشخاص، في مؤشر على استمرار الموجة الثالثة للوباء.

 

وشهدت تونس، أعلى حصيلة يومية قبل أسبوع بتسجيلها 119 حالة وفاة، في ظل ضغط جديد على أقسام العناية المركزة في المستشفيات العمومية.

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