ضبط مرتكبى واقعة سرقة دراجة نارية بالإكراه بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة، بإستبيان الأمر تم التقابل مع (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية "له معلومات جنائية").. والذى قرر بتضرره من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بإستدراجه لمحل الواقعة والتعدى عليه بالضرب والإستيلاء منه على (الدراجة النارية "ملكه"- هاتفه المحمول) كرهًا عنه تحت تهديد أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار، وعلل قيامهم بذلك بسبب خلافات مالية بينه وبين أحدهم.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم.. وبحوزتهم (3 سلاح أبيض "سنجة").



وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها وإعترفوا بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المجنى وأحد المتهمين وفى سبيل ذلك تم إستدراج المجنى لمحل الواقعة بدعوى رغبته فى إنهاء الخلاف وديًا وإرتكابهم الواقعة بالإشتراك فيما بينهم على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهم لإجباره على رد المبلغ المالى.



تم بإرشاد أحد المتهمين ضبط الدراجة النارية والهاتف المحمول المستولى عليهما.. وبإستدعاء المجنى تعرف على المضبوطات والمتهمين، وإتهمهم بسرقته بالإكراه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



