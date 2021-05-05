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استمرار أزمة انقطاع المياه عن محيط عقار حي الهرم لليوم الخامس.. ومناشدات لرئيس الوزراء

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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اشتكي أهالي منطقة نزلة سلم دائري حي الهرم بشارع المنشية بمحطة المطبعة فيصل، من استمرار أزمة انقطاع المياه بشكل دائم، حيث انقطعت المياه عن المنطقة منذ السبت الماضي ولم تعد حتى هذه اللحظة.

وطالب أهالي شارع احمد خميس الجوهري،  رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ورئيس شركة المياه ممدوح رسلان، بسرعة التدخل ووضع حل لانقطاع المياه الدائم والذي يستمر لبضعة أيام، حيث انقطعت منذ اقل من شهر لمدة أسبوع كامل، كما طالبوا بحل دائم للمشكلة حيث أن المياه في المنطقة ضعيفة للغاية وقد تأتي في اليوم ساعة أو اثنين.

وأشار الأهالي إلي أنه رغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، إلا أن بعض المسؤولين يتقاعسون عن أداء عملهم، مؤكدين أن شركة مياه الهرم على علم بالانقطاعات إلا أنها لم تتحرك.

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