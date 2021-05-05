برلماني يطالب بربط مستشفيات الجمهورية بشبكة واحد لسهولة الحصول على الخدمات الطبية

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، ربط كافة الوحدات والمستشفيات الصحة والتعليمية بشبكة واحدة على مستوى الجمهورية، على أن تكون هناك قاعدة بيانات تتضمن عدد إصابات فيروس كورونا، والحالات التي يتم عزلها في المنازل وصرف بروتوكول العلاج لها، والحالات التي تستوجب حجز بالرعاية المركزة، والأماكن الشاغرة في هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.





وأوضح محسب، أن الهدف من قاعدة البيانات الحصول على الأرقام الحقيقة، وفى نفس الوقت اتاحة هذه المعلومات للمواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتسنى للجميع الوقوف على الحصول على المعلومة الدقيقة وقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات، بالإضافة لسهولة توجه المواطنين للمستشفيات التي يوجد بها أماكن شاغرة بشكل مباشر.





وأضاف عضو البرلمان، أن جميع مؤسسات الدولة تتجه للميكنة، وهذه الخطوة من شأنها ربط جميع المستشفيات والوحدات الصحية بشبكة واحدة، وإتاحتها للمواطنين، وبهذا يكون متاح للمواطن كافة المعلومات المرتبطة بالخدمة الصحية، ومن ثم يسهل عليه التوجه مباشرة للمستشفى التي يوجد بها أماكن شاغرة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، ومن ثم يوفر الوقت والجهد على المواطن وعلى المؤسسة في نفس الوقت.



