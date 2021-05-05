ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل أحد معامل التحاليل بالقاهرة

كشفت الأجهزة الامنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بسرقة خزينة حديدية من داخل أحد معامل التحاليل كائن بدائره القسم وبداخلها (مبلغ مالى، جهاز لاب توب).



ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعه (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون".



تم بإرشادهم ضبط (جهاز لاب توب "المستولى عليه"- جزء من المبلغ المالى"متحصلات الواقعة"- الخزينة الحديدية الخاصة بالمعمل "فارغة"- هاتف محمول قاموا بشرائه من متحصلات واقعة السرقة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



