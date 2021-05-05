Advertisements

وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:31 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، كل من دكتور "ديفيد بلاك" مدير الاتحاد الطبي الدولي للتدريب والتطوير بمجلس تدريب الكليات الملكية للأطباء المشترك ببريطانيا، ودكتور "الستر ميلر" نائب المدير الطبي بمجلس تدريب الكليات الملكية للأطباء، وذلك بديوان عام الوزارة.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور إيهاب كمال مساعد وزيرة الصحة والسكان للتعليم الطبي المهني، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية، والدكتور عبدالسلام شلبي مساعد الأمين العام للزمالة المصرية، والدكتورة نيفين النحاس رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول بحث سبل التعاون لبدء برنامج تطوير المناهج العلمية للزمالة المصرية والحصول على الاعتماد في تخصصات الباطنة من اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا وتشمل تخصصات (الباطنة العامة، أمراض الجهاز الهضمي والكبد، الأمراض الصدرية، أمراض القلب، العناية المركزة، الأمراض المعدية الإكلينيكية، الكلى، الأمراض العصبية، الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، الطب النفسي، الطب النفسي للأطفال والمراهقين، طب الأورام، اليكتروفسيولوجيا القلب ومنظمات القلب، طب نقل الدم ومشتقاته).

وأشار إلى أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع أهمية التعليم الطبي المهني للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث إن الارتقاء بالمستوى العلمي المهني للأطباء يساهم في خلق جيل جديد من الأطباء المتخصصين، بما يخدم صالح المريض المصري من خلال تقديم خدمة طبية للمرضى على أعلى مستوى.

وأضاف أن الوزيرة استعرضت التعاون الذي تم بين الوزارة وكلية طب هارفارد الأمريكية لتوفير البرامج التدريبية في الأبحاث الإكلينيكية وتدريب المدربين، والذي يعد أحد الخطوات التي اتخذتها الدولة لتطوير وتحسين مستوى الفرق الطبية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

ولفت إلى أن الوزيرة تقدمت بالشكر لممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا لمشاركتهم خبراتهم العلمية في مجال تطوير واعتماد المناهج العلمية للبرامج التدريبية للزمالة المصرية، مؤكدة تسهيل أي تحديات لدعم التعاون العلمي المستدام والعمل ضمن فريق واحد وتبادل الخبرات لخدمة المرضى.

ومن جانبهما أكد ممثلا اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا استعدادهما للتعاون مع مصر لتطوير واعتماد البرامج التدريبية للزمالة المصرية، كما أشادا ببرنامج الزمالة المصرية والمناهج العلمية المتاحة، مؤكدين أهمية بناء القوى البشرية من الأطباء بما يساهم في دعم الأنظمة الصحية والنهوض بها.
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)
وزيرة الصحة تستقبل ممثلي اتحاد الكليات الملكية للأطباء الباطنيين في إنجلترا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 22 ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 14 ساعة

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 10 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي