Advertisements

ضبط سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالإستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
كشف الأجهزة الأمنية،  ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم  بمحافظة الإسكندرية وعدد 4 آخرين).. بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

فقد أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2،580،000) إثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية.. إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما.. بالمخالفة لأحكام القـانون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتان.. وبمواجهتهما أقرتا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

منذ يوم

وزير الري السوداني: سد النهضة يشكل تهديدا لنصف سكان بلادنا

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. و60 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حي الدقي "يكلبش" سيارة محمد رمضان (مستندات)

منذ يوم

"لجنة كورونا" تعلق على الحالة الصحية لسمير غانم ودلال عبد العزيز

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول مصر علي المرتبة قبل الأخيرة في مؤشر دافوس لجودة التعليم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل أول تحرك أمريكي لإيجاد حل لأزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

زيدان يستقر على تشكيل ريال مدريد تشيلسي فى دوري ابطال اوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بعد صعود السيتي .. تعرف علي موعد نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

مانشستر سيتى يقدم صفقة القرن على طبق من ذهب إلى ريال مدريد

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل..بعد بلاغ " الفجر" للرقابة المالية ..الأعلى للإعلام يوقف اعلانات السبيكة العقارية

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:06 ص

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

تنبيه عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

08:05 ص

خبير عن أزمة سد النهضة: "دخلنا مرحلة حرجة.. وكل الخيارات مفتوحة" (فيديو)

06:16 ص

عاجل.. إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة

01:30 م

تحذير عاجل للمواطنين من طقس اليوم.. الأرصاد تكشف التفاصيل

08:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي