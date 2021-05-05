ضبط سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالإستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه

كشف الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية وعدد 4 آخرين).. بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.



فقد أسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2،580،000) إثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية.. إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما.. بالمخالفة لأحكام القـانون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتان.. وبمواجهتهما أقرتا بإرتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



