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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ، وعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي: ضبط (11) قطعة سلاح ناري ضُبط خلالها (بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، طبنجة، 7 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 8 متهمين.

وتمكنت من ضبط (17) قضية مخدرات، ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة 30 متهما من بينهم (10 لهم معلومات جنائية)، وضبط (5) قطع سلاح أبيض، وضبط (1) متهم مطلوب ضبطه وإحضاره في إحدى القضايا، وتنفيذ (7184) حكما قضائيا متنوعا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.

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