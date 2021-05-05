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ضبط مرتكبى واقعة السطو على مزرعة مواشى بالغربية

الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من (عامل بمزرعة مواشى كائنة بدائرة المركز)  أنه حال تواجده بالمزرعة عمله فوجئ بحضور 4 مجهولين وتعدوا عليه بالضرب فأصابوه بكدمة بالوجه ثم قاموا بإيثاقه بقطعة من القماش وإستولوا على 3 رؤوس ماشية بإستخدام سيارة نقل.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر أحدهم بالإتفاق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة لسابقة عمله بالمزرعة وقيامهم بإستقلال السيارة المستخدمة وعقب وصولهم للمكان قاموا بتسلق سور المزرعة وتكبيل العامل وسرقة (هاتفه المحمول، 3 رؤوس ماشية )، وأرشدوا عن ( رأسى ماشية، الهاتف المستولى عليه، السيارة المستخدمة ) وأضاف المتهمين بالتصرف فى رأس الماشية الثالثة ببيعها بأحد أسواق للمواشى "تم ضبط المبلغ المالى".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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