اختطاف مراسل فرنسي على يد متمردين جهاديين شمال مالي

قال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود إن المتمردين الجهاديين اختطفوا الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا في 8 أبريل بينما كان يعمل في مدينة جاو شمال مالي.





تم نشر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر دوبوا وهو يقول إنه مختطف من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة. ودعا في الفيديو عائلته وأصدقائه والسلطات للعمل من أجل إطلاق سراحه. تعذر التحقق من الفيديو بشكل مستقل.، ولكن اكد رئيس مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار لوكالة أسوشيتيد برس الاختطاف، ودعا إلى إطلاق سراح الصحفي.





وكتب على تويتر "نطلب من السلطات المالية والفرنسية بذل كل ما في وسعها للإفراج عنه وإرسال كل دعمنا لعائلته وأحبائه". وقال ديلوار إن دوبوا كان يقدم تقاريره في جاو بشمال مالي ولم يعد إلى الفندق الذي يقيم فيه بعد الغداء في الثامن من أبريل. وأكدت الخارجية الفرنسية اختفائه، قائلة إنها على اتصال بأسرته والسلطات المالية.



