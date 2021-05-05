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اختطاف مراسل فرنسي على يد متمردين جهاديين شمال مالي
الأربعاء 05/مايو/2021 - 11:44 ص
منار طارق
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قال رئيس منظمة مراسلون بلا حدود إن المتمردين الجهاديين اختطفوا الصحفي الفرنسي أوليفييه دوبوا في 8 أبريل بينما كان يعمل في مدينة جاو شمال مالي.
تم نشر مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، يظهر دوبوا وهو يقول إنه مختطف من قبل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بالقاعدة. ودعا في الفيديو عائلته وأصدقائه والسلطات للعمل من أجل إطلاق سراحه. تعذر التحقق من الفيديو بشكل مستقل.، ولكن اكد رئيس مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار لوكالة أسوشيتيد برس الاختطاف، ودعا إلى إطلاق سراح الصحفي.
وكتب على تويتر "نطلب من السلطات المالية والفرنسية بذل كل ما في وسعها للإفراج عنه وإرسال كل دعمنا لعائلته وأحبائه". وقال ديلوار إن دوبوا كان يقدم تقاريره في جاو بشمال مالي ولم يعد إلى الفندق الذي يقيم فيه بعد الغداء في الثامن من أبريل. وأكدت الخارجية الفرنسية اختفائه، قائلة إنها على اتصال بأسرته والسلطات المالية.
تشهد مالي اضطرابات منذ أن دفعت انتفاضة عام 2012 الجنود المتمردين للإطاحة بالرئيس. أدى فراغ السلطة الذي نتج عنه في النهاية إلى تمرد إسلامي وحملة بقيادة فرنسا أطاحت بالجهاديين من المدن التي سيطروا عليها في شمال مالي في عام 2013. لكن ما زال المتمردين ناشطين، وانتقلت الجماعات المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية من الشمال القاحل إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظًا بالسكان منذ عام 2015، حيث هاجمت أهدافًا وأذكت العداء والعنف بين الجماعات العرقية في المنطقة.
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